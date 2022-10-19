警方查扣作案用空氣長槍1枝、短槍12枝、木棍1枝、手機2支等證物。（新北市刑大提供／李奇叡新北傳真）

43歲的竹聯幫仁堂文仁會分會長李姓男子今年8月至10月間，前往台北市議員候選人張文潔潑稀飯、放鞭炮恐嚇，事後張文潔報警逮人，李嫌交保卻不知悔改，再以投資失利遭套牢為理由，毆打、恐嚇取財，警方近日拘提他及4名共犯，詢後移送法辦。

警方調查，李嫌平日於新北市新店區、台北市文山區等地區活動，生性霸道並擁槍自重，時常教唆幫眾圍毆鬧事，另以恐嚇取財、處理債務、圍標土方工程為主要經濟來源，才因涉嫌恐嚇張文潔遭警方逮捕，交保後仍不知悔改，率領成員聚眾滋事，並以投資失利遭套牢為由，持棍棒、刀械毆打黃姓被害人，脅迫交付新台幣500萬。

新北市刑大日前獲報幫派分子改造槍械情資，為避免選前治安危害情事，立即報請台北地檢署指揮偵辦，並與台北市警察局松山、文山第二分局、警政署、移民署北區事務大隊機動隊組成專案小組，耗時2個月蒐證，本月13日10時許持搜索票、拘票，兵分多路前往新北市汐止、中和及北市萬華等處，拘提李嫌及共犯及同夥35歲林姓男子共5人到案，查扣作案用空氣長槍1枝、短槍12枝、木棍1枝、手機2支等證物，詢後依違反組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送地檢署複訊，法院裁定李嫌羈押禁見。

新北警方表示，為有效淨化選前治安，防止黑道幫派不法分子持槍犯案，秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、澈底掃蕩」之原則，持續查緝幫派及黑槍犯罪，並追溯槍枝來源，以避免造成民眾生命、身體、財產危害，甚至影響選情。選舉投票日將屆，警方呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於檢舉，警方將持續打擊幫派及槍枝犯罪，以順利完成本次地方公職人員選舉治安維護任務。