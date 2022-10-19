網路媒體《震傳媒》發布最新台北市長選舉民調，在「最不可能投給誰？」的問題中，陳時中穩居第一，高達42.7％市民表示最不可能投給陳時中。民進黨前立委沈富雄指出，陳時中已經沒希望了，並建議剩下40幾天就請假，或者是去渡假，不要一天到晚愁眉苦臉。

《震傳媒》民調顯示，「現在就投票，可能會投給誰？」的問題中，前三名分別為蔣萬安31.3％、黃珊珊26.2％、陳時中23.4％；值得注意的是，「台北市12位參選人中，最不會投給誰？」問題中，只有陳時中一位參選人取得42.7％遠超其他11人，其次的蔣萬安僅15.9％，黃珊珊僅4.1％。

沈富雄分析，蔣萬安就是傳統正藍，他不會讓人興奮，但也沒什麼好嫌棄的，當了市長的話，台北市不會好到哪裡也不會壞到哪裡。至於陳時中絕對不會想到今天選情會變這樣，而欽點陳時中的蔡英文總統今天如果可以公開講心裡話，她一定非常後悔挺陳時中選台北市。

沈富雄說，陳時中在中間選民的支持度只有13％，那就死了，剩下40幾天就請假，或者是去渡假，不要一天到晚愁眉苦臉，「候選人最痛苦的就是，在最後幾個禮拜曉得自己沒希望了。」

沈富雄強調，陳時中沒經過選票洗禮的，他在順風的時候、或是處理跟上層、同輩的關係，他都很厲害，但是下來選市長，每天要面對選民的時候，他碰到很多很平常的問題回答都不好，這方面的EQ是不好的。他已經60幾歲了，累積培養的性格跟講話調調，一下子要為了選舉要改過來是很難的，而他的幕僚犯了很大錯誤就是一天到晚在改人設。