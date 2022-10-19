台灣大(3045)智慧家庭與台灣三洋共同研發推出台灣三洋首台智慧家電智能清淨除濕機，同時也是台灣第一台支援跨品牌串接之智能清淨除濕機，透過台灣大智慧家庭Smarter Home APP即可輕鬆智慧使用，另外，透過台灣大智慧家庭的系統整合，可與不同品牌家電串接，使用單一APP即可打造屬於自己的智慧家庭，台灣大也祭出0元資費搶市。

根據調查，台灣民眾對於傳統除濕機常有擔心居家安危、功能單一、無法結合定時排程等困擾，且有7成消費者對智能除濕機有興趣。本次台灣大智慧家庭與台灣三洋攜手推出台灣三洋首台智能清淨除濕機，並且唯一支援台灣大智慧家庭APP，於用戶手機就可以輕鬆遠端操作，用戶只要登入Smarter Home APP，掃描台灣大智慧家庭生態系的智慧裝置QR code，點擊「Smarter Key」啟動一鍵安裝，便能簡易、快速完成智慧家電綁定。

台灣大智慧家庭Smarter Home APP讓用戶能一次控制多品牌的智慧家電，串接Google Nest智慧音箱更使用「Ok Google」聲控功能，透過手機或智慧音箱輕鬆語音操控家電。此外，台灣大更協助家電品牌快速升級，研發智慧家電，目前已經與綜合型本土家電品牌台灣三洋、聲寶、大同、禾聯，以及展晟照明、艾美特等多間品牌合作，打造更多樣化的智慧家庭情境。