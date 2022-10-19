中共二十大今天上午舉行記者會，大陸公安部副部長許甘露表示，中國是命案發案率最低、刑事犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一，「當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一」。

許甘露表示，中共十八大以來，全大陸的公安機關紮實推進平安中國、法治中國建設，嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力的滲透顛覆搗亂破壞活動，嚴厲打擊侵害人民群眾生命財產安全的各類違法犯罪，有力地捍衛了國家安全，維護了社會安定，保護了人民安寧。

許甘露表示，中國是命案發案率最低、刑事犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一，每10萬人口的命案是0.5起。10年來，刑事案件、安全事故等「五項指數」大幅下降。2021年，殺人、強姦等八類主要刑事犯罪、毒品犯罪、搶劫搶奪案件、盜竊案件的立案數和一次死亡3人以上的較大的交通事故數較2012年分別下降了64.4％、56.8％、96.1％、62.6％和59.3％。人民群眾的安全感明顯提升，2021年，根據大陸國家統計局的調查，安全感達到了98.6％，較2012年提升了11個百分點。當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一。

許甘露表示，在為經濟持續健康發展創造安全穩定的社會環境的同時，大陸全國公安機關堅持以人民為中心的發展思想，主動改革治安管理、戶口管理、交通管理、出入境管理，圍繞人民群眾出行辦事息息相關的「身份證」、「駕駛證」、「出入境證件」三大證件，不斷優化流程手續，革除繁苛限制，率先推出了「網上辦」、「異地辦」、「一門通辦」、「全國通辦」。

許甘露表示，公安機關負責的60項行政許可所需要的審批和頒發證件，辦理的時間均大大短於法定的時間。一系列惠民利企的政策舉措極大便利了廣大群眾的學習、工作、生產和生活，有力促進了投資商貿、創新創業，近5年來累計為群眾節省和減負的成本達到了2200億元人民幣，還節省了大量的時間成本，惠及億萬人民群眾。

許甘露表示，經濟持續健康發展、社會持續安全穩定這兩大奇蹟不是天上掉下來的，也不是坐等得來的，在這艱辛的奮鬥歷程中，公安隊伍付出了極大的犧牲。10年來，大陸全國有3799名民警因公死亡，5萬餘名公安民警受傷。

許甘露表示，國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。大陸全國公安機關將全面落實推進國家安全體系和能力現代化的新部署新要求，著力防範化解影響社會穩定的各類風險隱患，常態化開展掃黑除惡，繼續集中打擊整治群眾反映強烈的突出違法犯罪，更加注重發揮法治、科技、社會的力量，更加註種改革警務體制機制，更加註種加強基層基礎工作，不斷增強新時代公安工作的科技含量、創新分量和群眾力量，努力實現打擊更精準、管理更高效、服務更高質，為維護國家安全、社會穩定、人民利益作出新的貢獻。