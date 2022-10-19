隨著時代進步，不僅可以運用現金支付，線上付款也讓生活更便利，不過也是有一定的風險存在，多查看帳本，才能確保每筆錢的流向。一名女網友抱怨自己才睡2了時，醒來後發現戶頭裡的6萬7000多元瞬間變不見，只剩下200元，令她焦慮至極，趕緊詢問銀行客服。

一名女網友表示帳戶中的6萬7000多元，瞬間只剩200元。（圖／翻攝自爆料公社）

一名女網友在臉書「爆料公社」中發文表示，她在某銀行的帳戶中存款約有6萬7000多元，而睡了一覺後醒來卻發現存款只剩200元，而她也當下立刻打至客服查詢錢的流向，銀行表示錢是匯至悠遊付中，但原PO從沒使用過，疑問為何錢會自動儲值卻不需要驗證，而客服也請她趕緊報警，經過調查後發現此筆錢確實轉進了悠遊付中，但馬上又被轉出，最終只剩下2塊錢在裡面，原PO對此也詢問了悠遊付客服，不過得到回應卻令原她傻眼，直呼「到底有沒有在保護顧客權益？」

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此貼文發出後，許多網友紛紛上前留言：「簡訊OTP早就被認證是不安全的方式」、「拿現金買賣較ok。悠遊付太可怕了......我也遇過」、「悠遊付申請帳號連結要網銀帳密，還要電話簡訊驗證，那其實當事人其他的網銀帳戶也很危險吧？」、「感覺被釣魚機率大」、「應該是密碼被盜了吧」、「前收到補助的我有輸過，他會傳行動支付登入驗證碼，輸入完沒反應，但實際是詐騙已得手你的支付帳號」，詐騙集團手法日益更新，大家還是要多注意，不要輕易讓個資外洩。