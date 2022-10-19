隨著邊境解封，大專校院學子赴海外交換熱度逐漸回溫。政大18日起連續3天舉辦實體留學展，聚集25個國家地區、65所學校設攤招攬交換生。根據校方統計，最受學子青睞的國家為日本，而法國、南韓與德國也都是熱門留學國家。

根據政大國合處統計，往年校內都有超過800位同學出國交換，去年受疫情影響，海外交換學生降至300多位，如今隨著全球疫情趨緩，學生都迫不急待飛出去，申請海外交換件數逐漸回溫，展區也十分熱鬧。

政大表示，依照國合處的統計數據，發現深受台灣學子喜歡的留學國家，從106年至111年的首選國家是鄰近的日本，6年內共有332位交換學生。位居第2名的國家為法國，共有280位交換學生，而有兩個國家並列排第3名，分別是德國與韓國，各有243位學生前往交換。

政大廣電系3年級學生黃姿穎與中文系3年級學生陳文綺皆提到，有出國交換的打算。黃姿穎說，在考慮交換的學校時，會優先考慮該校是否能和自己的專業科目相呼應，此外，地方的生活型態與語言也是一大考量因素。陳文綺則指出，由於德國與政大有密切的交換計畫，且交換費用低於其他歐美國家，因此會將德國列為優先考量。

政大校長李蔡彥樂見今年海外交換生人數能恢復盛況，他也分享大學生必須出外交換的3大理由，首先，他認為學生透過交換，足以認識並尊重多元文化和價值觀；第二，他期望政大學生能成為全球各地所需的人才，因此藉由出國交換，可以協助學生的求職市場擴及至全球；第三，他表示學生在異國生活並體驗在地文化時，能培養出冒險犯難的性格和創業家精神。看到活動現場如此熱烈，他鼓勵學生趁此機會好好認識更多海外交換的國家與學校。