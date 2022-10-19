新北歡樂耶誕城將於11月11日登場，民進黨新北市長候選人林佳龍近日批今年耶誕城活動預算加倍，活動時間拉長2個月，全是因為政治考量。對此，新北市觀旅局長楊宗珉駁斥，預算沒有加倍，因活動區域擴大至府中商圈，預算較去年僅增加1000萬元，活動時間則參考以往，請政治人物勿用政治語言要來誤解新北耶誕城。

觀旅局進一步說明，過往新北歡樂耶誕城於11月開城，活動時間長達40多到50多天，去年是因為疫情調整到12月辦理。新北歡樂耶誕城不是去年才開始辦，請林佳龍先生多花時間關心以往新北耶誕城的活動辦理，勿掩蓋事實真相。

至於今年的活動預算，並沒有相較以往提高2倍，過往活動年年創新、擴大燈區又引進國際團隊、IP合作，預算6000萬元。今年活動預算規模相較以往僅增加1000萬元，用於活動區域再擴大，包括府中美學、人行步道的新增空間，且大量引進新媒材、展演器材、機具、體驗設備等，加上今年人工物料均較以往上漲，我們努力一定要把活動辦好。

至於林佳龍建議更換活動地點，觀旅局則說，請林佳龍認真觀摩國際上聞名全球的大型觀光活動，每年是固定時間地點舉辦，如慕尼黑啤酒節、威尼斯嘉年華，因為這樣活動效益才能在地方累積，為地方打造城市品牌，每年可以在既有基礎上追求創意，發揮1＋1遠大於2的綜效。新北歡樂耶誕城每年固定在新板特區舉辦，除了結合周邊百貨商圈購物節慶氛圍，且大眾運輸交通便利，板橋除了三鐵共構，還有公車、客運轉運中心。

觀旅局表示，近期林佳龍的政治語言說要把耶誕城從板橋移走，傷害活動與地方建立起來的情感，很多板橋居民也紛紛打抱不平，要讓耶誕城繼續留下來。目前活動內容雖尚未公布，已引起媒體高度關注及廣獲民眾肯定與期待，許多論壇討論回應中，都可看出民眾的支持，並開始呼朋引伴預約來訪。

而面對活動人潮湧進，交通確實是一大挑戰，觀旅局說，過去林佳龍擔任台中市長任內，面對台灣燈會擠爆人潮，要民眾「不一定要假日來」的分流提醒，新北市府團隊是積極整備和面對，秉持民眾交通安全第一優先考量，在活動期間，重要交通路口特別加強人行、車輛疏導，並事前宣導車輛行經動線及替代路線，呼籲大家搭乘大眾運輸前來。