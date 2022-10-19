新竹縣長參選人楊文科競選總部，22日和23日將展開第3波假日FUN輕鬆活動，22日下午準備「DIY-兒童袖珍品」活動，即日起開放報名，23日則邀請客家音樂歌手曾仲瑋、木箱鼓樂團Mr.One Cajon以「客家創作演出X木箱鼓」音樂，讓親子度過周日午後。

楊文科競選總部表示，為了讓大小朋友都能在競選總部放鬆、放電，規畫系列手作、音樂活動，前2波都吸引很多大小朋友參與。

22日下午3點30分，在總部室內空間，邀請國小一年級至國中九年級孩子，免費參與「DIY-兒童袖珍品」活動，由手作老師以安全黏土，引導孩子發揮創造力和想像力，獨力完成專屬鑰匙圈。

23日下午3點30分至5點則在總部的戶外空間，邀請知名客家創作歌手曾仲瑋，帶來客家流行音樂，曾仲瑋曾入圍第32屆金曲獎最佳客語歌手獎。當天還邀請Mr.One Cajon透過節奏性強的木箱鼓演出，帶領參與民眾度過輕鬆的周末午後時光。

「DIY-兒童袖珍品」因空間有限，活動採取線上報名，網址為https://reurl.cc/V1k4db，報名時間為即日起至額滿為止。

楊文科競選總部提醒，報名完成不代表報名成功，總部將於20日下午5點前，統一透過email方式寄發錄取通知，未接獲通知者視同報名不成功。

網路報名須1人填1份報名表，若同戶須分別填寫，1戶最多以2位孩童為限。此外，因教室空間有限，並鼓勵兒童獨立思考啟發創作的潛能，家長不用進入教室陪同，可以在吧檯休憩區或兒童遊戲區等候，現場備有爆米花、點心和茶水供家長FUN輕鬆。