國民黨苗栗縣長候選人謝福弘成立卓蘭競選總部。（謝福弘競總提供／謝明俊苗傳真）

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘成立卓蘭競選總部。（謝福弘競總提供／謝明俊苗傳真）

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘，19日上午成立卓蘭競選總部，前國民黨主席立委江啟臣也到場站台，號召藍營支持者一齊支持謝福弘，並大聲疾呼，要選民支持正藍軍，票投有信用、有擔當的黨提名候選人謝福弘，謝福弘也喊出「富庶卓蘭、果香苗栗」，要用農業2.0的規劃，讓卓蘭鄉親賣水果賺大錢。

謝福弘表示，卓蘭是苗栗水果之鄉，因為土地肥沃，葡萄、楊桃、柑橘、水梨汁甜味美，全台聞名。但是水果也有供銷調節問題，因此謝福弘喊出苗栗農業2.0，未來要設冷鍊加強卓蘭水果的保存與倉儲，同時增設農產加工廠，讓卓蘭水果可以有更多元、更長程的銷售期，另外也將結合食品廠，推出以苗栗文創品牌的農產精品，像是水果沙瓦、冰淇淋、甜點等。讓苗栗卓蘭的水果，以鮮果、加工、再製等三個面向延長銷售期，同時加強行銷，讓卓蘭等於美味水果的同義詞。

另外，近來登山、露營休閒題材獲得都會區民眾喜愛，卓蘭正是雪見的入口，未來如何將登山客、露營客、遊客引入部落，帶動部落經濟，也是謝福弘會積極整合努力的目標，卓蘭是苗栗的鑽石，謝福弘會守護卓蘭成為全台水果第一大鎮，並成為苗栗農業2.0的基地，為鎮民帶來財富。

針對無黨籍鍾東錦又被揭發財產申報不實，謝福弘表示，鍾東錦不但隱䁥自己的前科，還講自己是庶民，結果不但被發現財產好幾億，土地高達159筆，現在又被揭發他隱䁥擔任砂石公司和廢棄物清理董事的事業投資，沒有依法申報，顯然習慣性說謊、謊話連篇，對選民一騙再騙。苗栗鄉親會投給一直欺騙選民的人嗎？相信大家心裡都很清楚，他也呼籲鍾東錦不要再假裝庶民，也不要用假民調來洗風向了，趕快坦誠交代過去的前科，並說明還有多少財產沒有按實申報，給苗栗縣民一個清楚交代。