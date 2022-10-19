萬聖節即將到來，民進黨新竹市長候選人沈慧虹將在下周六舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」，19日宣傳記者會上，小朋友們打扮成公主、警察、消防員、太空人、軍人、飛行員、賽車手、醫師、廚師、運動員。沈慧虹也預告當天將與民進黨籍新竹市議員、候選人一起上街，還有神祕嘉賓將粉墨登場。

沈慧虹19日在市議員陳建名、劉康彥、鄭美娟、曾資程，新竹市議員候選人林盈徹、劉彥伶、楊玲宜等人陪同下，舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」宣傳記者會，今年主題為「我的未來變裝趴」，許多小朋友裝扮各種職業走秀，模樣相當逗趣可愛。

沈慧虹說，這是每年孩子最期待的活動，過去8年她與市府團隊完成通學步道、公園與校園改造，未來也推出公托、臨托、親子館加倍的幸福加倍計畫，她誠摯邀請大家穿上最特別裝扮，一起出發、創造新竹市的幸福未來。

沈慧虹說，新竹市是兒童城市，過去8年，她與市府團隊致力創造友善孩子的幸福城市，推動通學步道、進擊的公園、新校園運動，兒童醫院也將在今年啟用，還有孩子每年最期待的仲夏藝文季、兒童藝術節。

未來沈慧虹也會延續這些幸福建設、優質活動，還會推出幸福加倍計畫，公托、臨托、親子館都要加倍。沈慧虹說，這場選舉是延續幸福的關鍵，她致力創造正面、歡樂、充滿希望的選舉，讓全民參與，共創竹市未來。

沈慧虹也說明魔法小虹萬聖大遊行路線，當天29日晚上7點，從北大公園集合出發，走府後街、中央路、中正路、北大路，最後回到演藝路的沈慧虹競總「魔法小虹基地」。其中，在中正路沿途的幸福廣場、市府廣場與世界街口還有精彩的表演。