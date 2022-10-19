台美2020年簽署「教育合作倡議」，在我駐亞特蘭大辦事處推動下，繼美國東南區的肯塔基州及阿拉巴馬州之後，教育部於10月18日與南卡羅萊納州高等教育委員會(South Carolina Committee on Higher Education)在南卡州議會大樓換文簽署「高等教育合作備忘錄」，將有助提升我與南卡州在高等教育機構、華英語師資、獎學金等面向的交流合作。

本次備忘錄由南卡州高等教育委員會主委Rusty Monhollon博士與我教育部國際文教暨兩岸交流司司長李彥儀換文簽署，並邀請駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍、南卡州聯邦眾議員Ralph Norman、州務卿Mark Hammond、州參議會教育委員會主席Greg Hembree、州眾議會教育委員會主席Merita Allison、參議會臺灣連線共同主席Wes Climer、參議員Rex Rice、眾議員Jerry Govan、南卡羅萊納大學(University of South Carolina)副教務長Sandra Kelley、南卡羅萊納大學吳克研究中心(Walker Institute)主任Carl Dahlman、任教於南卡大學的台籍教授等政、學、媒體人士共同見證這歷史性一刻。

南卡州高等教育委員會主席Rusty Monhollon博士表示，台灣與南卡州有著長期的姐妹州關係，南卡州議會過往也年年通過友我決議案，鼓勵深化雙方教育、貿易及民間交流，臺灣近來與阿拉巴馬州、肯塔基州、亞歷桑納州陸續簽署高等教育合作備忘錄，本次代表南卡州政府簽署此項協議，將可進一步提升雙方在高等教育的合作及經驗分享。

促成雙方合作的南卡州聯邦眾議員Ralph Norman也強調，台灣在全球晶片供應鏈的重要性，是美國及全球不可獲缺的夥伴之一，教育合作對民主發展極其重要，期望未來能與台灣有更多合作。

王翼龍則表示，南卡州擁有如克萊門森(Clemson University)及南卡羅萊納大學等豐沛的學術資源，二校擁有許多臺灣學生、教授及校友，相信該合作備忘錄簽署後，必能在現有基礎上，進一步深化我與南卡州各層面的教育合作。