高雄市岡山區晉通化學工廠19日凌晨發生火警，高市消防局出動51車103人前往搶救，所幸沒有造成人員傷亡，但有大量粒狀汙染物散布，由於倉庫起火燃燒，並非工廠製程疏失，環保局將待消防局火調鑑定報告出爐，再決定是否依空汙法開罰。

高雄岡山區岡山北路晉通化學工廠19日凌晨1時許發生火警，高市府消防局獲報後立即到場搶救，但當時廠房已大面積燃燒，消防人員布水線搶救防止火勢擴大延燒，同時疏散廠內30名員工，消防人員於凌晨4時5分控制火勢，並於5時24分撲滅，所幸無人員受傷受困。

經調查後發現，晉通化學工廠是製造牛皮紙、雙面膠及各類黏性膠帶工廠，倉庫存放大量雙面膠等PVC等成品及原料。晉通化學工廠半成品倉庫不明原因起火後，高市府環保局在下風處監測空氣品質，環保署技術小組的大氣分析採樣結果並無異常。

環保局指出，當時風向吹彿北風及東北風，汙染團在梓官區蚵仔寮附近擴散出海，火災現場及周遭感測器雖有汙染高值，但已在凌晨3時趨緩，空品測站部分並未有影響，均為良好等級。由於晉通化學工廠倉庫起火燃燒，並非工廠製程疏失，將待消防局火調報告出爐後，再依空汙法規定辦理，若查出相關違反空汙法情事，將依法裁處10萬元至500萬元罰鍰。