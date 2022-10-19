被封「越南林志玲」的海倫清桃今(19日)被週刊爆料和丈夫黃景裕開發APP涉嫌吸金詐騙，更有投資人稱已經聯合提告。今稍早，海倫清桃與黃景裕一起現身駁斥此事，黃景裕強調自己絕無做吸金之事，且他們公司還有開發票，強調自己「如果要吸金，誰要開發票？」並駁斥媒體未做任何證實就報導，他已報案捍衛自身名譽。

黃景裕稍早帶了一疊資料，有備而來表示一大早已經報案準備提告，對方稱跟他們買系統，但是所有跟他們買系統的人都是要簽合約，「然後我們都有開發票，全部走正常的流程，公司法的流程，所以全部都很清楚，不可能像他講的什麼吸金上億」，其次，他表示目前會員人數還不多，就算怎麼換算也不可能上億。

黃景裕進一步喊冤表示，昨天記者有打給他詢問，但那只是同名同姓，他不願承擔別人的過錯，現場媒體進一步詢問傳說有涉及販賣數字貨幣或金融房產是否為真？黃景裕否認，指出：「我們APP就是賣我們APP的東西，我們就是用最短的時間可以迅速認識一個人，我們系統很簡單，它就像是一個人格分析一樣，我今天拿到你的名片，我只要輸入你的電話號碼就知道你的人格怎麼樣」，讓使用者可以避掉一些不必要的人。

若有投資虛擬貨幣的部分，黃景裕表示是使用者自己去投資，他們並沒有，此外，報導中有提及錢匯進他個人帳戶，他也解釋說主要是為了可以馬上得知狀況，只要對方匯錢進來，LINE就會有訊息跳出，他便會替對方把帳戶開通，而且他就會把錢匯回公司，「為什麼？因為是我還有開發票，如果要吸金，誰要開發票？」認為要吸金就不會走金流、簽合約。

黃景裕最後喊話，希望爆料者可以拿出購買證據和發票，今天報導刊出後已經傷害他、家人和員工的名譽，因此一早就到警局報案，話鋒一轉，黃景裕表示太太海倫清桃身為新住民，在台灣工作已經很辛苦，妻子是真心愛台灣的人，還常到越南幫忙宣傳台灣觀光，卻遭外界攻擊，令他無奈反問台灣最美的風景明明是人，現在卻全變調，而海倫清桃也表示，自己每天都要工作，就是希望獲得各界的肯定，對於無辜遭抹黑相當傻眼。