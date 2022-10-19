無黨籍台北市長候選人黃珊珊自稱發明防疫旅館，遭民進黨台北市長候選人陳時中稱剽竊衛福部長石崇良想法，即便黃珊珊喊告、首家防疫旅館業者出面相挺市府，陳仍堅稱防疫旅館是集中檢疫所的延伸。對此，黃珊珊19日還原當時情況，強調什麼時候做不重要，重點是誰做出來，嗆陳時中若不收回「剽竊」兩字她隨時會提告。

黃珊珊上午發布青年政策後接受媒體聯訪，她還原北市設立防疫旅館的時間軸，稱當時剛宣布返台要居家檢疫時，台灣人問題不大，但許多外國人住在一般旅館，旅館業者得知該人從高風險國家來台都不敢收，所以拜託北市府將人帶走，「每天晚上我都在收人球。」

黃珊珊表示，自己已秀會議紀錄證明，2020年2月14日她要求找公有場館，當時找了陽明山教師研習中心、兵役局替代役中心及捷運公司捷運機廠，但3個場地都有人在使用，後來才找劍潭青年活動中心和民間旅館，這兩家當時還不敢具名，怕被當成防疫破口，最後只能低調稱作防疫旅館A、B，並於21日上線。

談及防疫旅館跟集中檢疫所的差別，黃珊珊解釋，集中檢疫所是中央透過公權力要求並直接徵用，而北市防疫旅館每個都是自發成立，市府協助媒合，讓檢疫旅客自費入住，北市府沒出一毛錢，兩者是用不同機制、完全不同方式，內容大家可以討論，「但是你（陳時中）講剽竊這2字，若他不收回，我隨時都可以提告。」