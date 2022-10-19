服役於陸軍第五支部的一名中尉軍官，去年6月間，因不滿士官長叫他前往集合，事後遭到向上反映，該名中尉請長官主持正義又遭規勸，一怒下在集合場當著主官的面，怒嗆「操他媽的B」等言語，事後該名中尉一審判拘役20天，但他不服上訴，二審法官認為他不該在部隊面前人身攻擊，因此二審駁回，全案確定。

根據判決書，該名中尉於民國110年6月服役於在陸軍第五地區臺中甲型聯保廠修理工廠輪車所擔任中尉組長，因不滿當日下屬士官長以不佳之態度質問其「7點半集合有沒有問題？」，並向修理工廠副廠長反應其無故不參加集會，該名中尉逾是在同日7時50許，趁副廠長召集各所主官管宣導近期重要工作事項之際，當著全體同仁面前痛罵士官長「操他媽的B，我他媽犯賤，一個士官長憑什麼叫組長集合，我是組長還要你士官長來管，我是你小弟嗎？」。

士官長認為已涉及公然侮辱及影響他的評價立刻提告。導致該名中尉一審遭判拘役20天。

但中尉不服上訴，二審時表示，他為代理主官，因應當時疫情嚴峻，配合相關軍醫通報，減少廠内群聚與不必要之集合等上級重要命令要求，由各單位自行帶上工之政策。但案發當日士官長抗命未經過他同意，私自將部隊帶離他指定集合地點，還到他房間門外，無報告詞也無稱呼職稱，即大聲逼問、質問以：「你們還要講多久？」、「出來集合有没有問題？」、「給我出來集合有沒有問題？」、「給我出來集合到底有沒有問題？」已違反軍隊倫理等領導統御規則。

中尉又答辯，事後士官長前往集合場向修理工廠副主任反映他沒有參加部隊集合命令，他也向副主任反映中士違反領導統御，但副主任規勸雙方圑體生活以和為貴、彼此各退一步為由，希望中尉息事寧人，還直言：「當軍官要有肚量，有量才有福」。中尉當下一時激動難忍，脫口而出：「他媽的，我是不是他小弟，我犯賤！」等發洩情緒用詞。

二審法官審理後認為，認定鄭男的確有說五字經，已構成犯行，中尉不應任意對下屬有當眾辱罵的人身攻擊行為，駁回他訴請，全案確定。