我國10月13日起重啟國門後，入境人數大增，但近期國際間多種變異株流行，有航空機組員反映，兩家國籍航空紛紛公告縮減機上服務的防疫措施，不得配戴面罩，等同直接暴露於確診風險。中央流行疫情指揮中心表示，空服員確實風險比較高，如何適當穿戴，可以彙整意見後做討論。

有機組員指出，國門重開之後，國籍航空公司陸續取消穿戴隔離衣、防護面罩／護目鏡等防疫措施，僅保留戴口罩規定，但近來國際變異株情形多變，且機上屬於密閉空間，防疫措施調降等同於暴露於高風險，部分機組員對此感到憂心。

針對國籍航空調降防疫規範，是否曾和指揮中心商議？指揮中心指揮官王必勝表示，相關措施目前由公司自行制定，如果有疑慮可以和公司反映，再和指揮中心討論，因為這只是代表一個人的意見。

「我記得有一陣子他們一直強烈要求，不要穿這麼多防護裝備，有些人又覺得想穿，是否能夠綜整一下意見，請公司或民航局再和我們討論。」王必勝表示，空服員的風險相對較高，如何適當穿戴，可以再做討論。