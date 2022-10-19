對於小規模的石斑魚水產種苗場，農委會放寬貸款額度讓業者資金調配可以更靈活。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

在大陸禁止台灣石斑魚出口後，農委會漁業署針對石斑魚產業提供許多補貼措施，由於養殖面積較小的水產種苗場貸款額度低，民進黨立委邱志偉向農委會漁業署爭取，農委會在近期放寬規定，飼養體長5英吋以下的水產種苗場最高可貸到300萬元。

大陸在6月下旬突然宣佈禁止台灣石斑魚輸入，高雄茄萣主要是石斑魚水產種苗養殖區域，永安區多是成魚養殖區，都有受到程度不一的影響。漁業署提出的加強補貼、增加凍存量等，加上推廣學生營養午餐使用，將衝擊減到最低，不過，在貸款補貼中，因為以養殖面積界定貸款金額，讓養殖面積遠小於成魚的水產種苗場資金壓力遽增。

水產種苗業者指出，漁業署鼓勵石斑魚養殖時間拉長，讓魚苗出貨量銳減，種苗場養殖面積本來就不大，但貸款額度比照成魚養殖場並不公平，因此向邱志偉陳情，希望漁業署可以放寬水產種苗場的貸款上限。

邱志偉7月間邀集漁業署、農業金融局協調，並請業者說明水產種苗業的狀況，漁業署在會中也同意上調貸款額度；農委會於10月公告調升，針對石斑魚水產種苗業者飼養魚苗體長5英吋以下，從原本每分地可以貸款50萬，提高為每1000平方公尺可貸款300萬，大幅減緩水產種苗業者的資金壓力。