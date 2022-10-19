無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前發表新書，指防疫旅館、防疫計程車是由她發想，遭民進黨台北市長參選人、中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中指是「剽竊」，現任指揮官王必勝日前為陳時中幫腔，黃珊珊批評他成了競選幹部，「這部分蠻可悲的」。對此，王必勝今先是詢問「她有這樣講嗎？」，表示自己沒留意到新聞，並澄清自己不是誰的競選總部，也不是替誰說話。

王必勝表示，自己沒有注意到這個新聞，若執著於哪個名詞是她創建的，他沒有意見，他還是要跟大家講，因應情勢，指揮中心會發展出一套應對的作法，應對的作法牽涉到如何去做。1月27日，指揮官交辦後，他和次長石崇良就研究出台灣的模式，也就是居家檢疫、隔離的模式，並應用在集中檢疫所，後面才引申出防疫旅館，這都是從這個idea開始的。

「我認為...大致上就是這樣」，王必勝沈默幾秒後表示，這個應該交給大家自己去評判，我們已經連續3天和大家報告，事實就是如此。「我想我在這邊就代表指揮中心，不是誰的競選總部，也不是替誰說話」，我們講的都是跟指揮中心有關的，其他的批評，我們已經被批評這麼久，這都無所謂了。至於是否認同是「剽竊」？他則表示，看你用什麼角度去看，這個我就不再多做評論。