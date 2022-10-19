TrendForce調查顯示，2022年第三季全球電視出貨量達5,139萬台，季增12.4％，年減2.1％，自2014年以來同季出貨最低紀錄。由於高通膨導致萬物皆漲，間接抑制對於電視產品的採購意願。第四季品牌廠衝刺今年的出貨量而大舉促銷，有望拉抬第四季電視出貨量季增10.8％，達5,696萬台，但仍年減3.5％，為歷年同期出貨新低。預估2022年全球電視出貨量僅2.02億台，年減3.8％，是近10年出貨量最低的一年。

展望2023年電視面板價格因供需寬鬆，出現大漲的可能性微乎其微，但反而有助於品牌降低成本壓力，並在進行大型促銷活動的操作上能加更靈活。然國際貨幣基金（IMF）於10月對全球經濟成長最新的預測指出，明年全球經濟成長率將放緩到2.7％，且不排除仍有下修的可能，三個最大的經濟體包括美國、歐元區和中國則仍將處於停滯，恐導致電視出貨成長不易，因此預估2023年全球電視出貨量將年減0.7％，達2.01億台。

今年以歐洲地區電視銷售表現最差，主要受到俄烏衝突、法國核電廠停機和乾旱無法水力發電等三層因素疊加，導致歐洲天然氣價格較去年同期暴漲近四倍。家庭消費預算嚴重排擠下，今年歐洲電視出貨量年衰退幅度恐達12.5％。由於歐洲是OLED電視主要銷售區域之一，即便今年北美地區透過促銷帶動OLED電視出貨成長超過2成，然受到歐洲地區電視需求委靡，畫下OLED電視自2016年TrendForce統計以來出貨成長的休止符。預估今年OLED電視出貨量僅達667萬台，年減0.6％。

2022年OLED電視除了受到歐洲銷售不如預期外，也因LCD電視面板報價大幅滑落，導致55吋UHD OLED和LCD電視面板價差一年內從1.8倍擴大至5倍，此有助於LCD電視的促銷價格降幅達到30~25％，但卻也造成OLED電視銷售節節敗退。此外，OLED電視的亮度表現相較同樣身為高階產品中以mini LED作為背光的LCD電視略遜一籌，因此LG Display明年將在進一步藉由更換材料和演算法提升OLED電視的亮度，可望再次拉抬出貨量年成長7.3％，達716萬台。