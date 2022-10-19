看準龐大AI影像處理商機，宜鼎(5289)正式推出全新智能相機模組，工業級研發設計與生產製造，發揮絕佳影像處理效能，不僅擴大旗下AI智能周邊應用產品線，也充實Innodisk AI整體布局。

宜鼎持續布局全球AI市場，積極完備AI產業鏈各項軟體與硬體裝置元件，完善Innodisk AI軟硬整合目標。在龐大的AI應用領域中，AI電腦視覺(Computer Vision)可謂扮演舉足輕重地位，能幫助產業智能轉型，藉由電腦代替人眼，進行物件辨識、追蹤、量測等機器視覺與圖像處理。研究報告指出，AI電腦視覺將在2030年達到270億美元的市場規模，看準龐大AI影像處理商機，宜鼎正式推出全新智能相機模組，不僅擴大旗下AI智能周邊應用產品線，也充實Innodisk AI整體布局。

就相機與鏡頭市場而言，業界多採委外代工生產，然而隨著AI技術的升級與應用演進，產品的穩定性、客製化設計的彈性，都將更顯重要。宜鼎全新相機模組系列，不僅承襲宜鼎工業級高品質水準，更具備「設計開發客製」、「平台相容性」與「ISP調適」三大特點，包辦產品設計與生產開發，協助客戶量身打造專屬規格，並能完美相容於市場常見的各式系統平台。尤其在攸關影像品質的ISP調適上，宜鼎的相機模組本身便自帶ISP功能，以自行研發的演算技術，提供絕佳處理效能與影像品質。

宜鼎國際智能周邊應用事業處處長吳志清表示，宜鼎的Innodisk AI是一套完整布局的軟硬整合解決方案，除了耕耘平台與演算法等關鍵技術外，智能周邊的硬體搭配也是重要的一環。本次推出的相機模組系列產品，已在全球各式新興AI與智能應用開花結果，可望在日漸蓬勃的AI電腦視覺應用領域取得亮眼成績。

宜鼎相機模組規格齊全，無論是工業嵌入式視覺AI應用、智慧充電樁的車牌辨識，亦或工業平板電腦、ATM自動櫃員機、零售系統，都能展現優異的影像辨識能力，提供高速、大解析與低功耗的影像支援。目前全產品系列已推出USB 2.0及自帶ISP的MIPI規格，未來將持續優化產品內容，推動4K高畫質、自動對焦等功能，滿足更多元的進階應用需求。