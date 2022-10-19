號稱技能界奧林匹克的第46屆國際技能競賽，9日至19日在韓國高陽市進行競賽，經過4天的激烈比拚，新北高工網頁技術職種仇胤年及行動應用開發職種葉家均，分別勇奪優勝及銀牌，教育局表示，參加國際技能競賽學生銀牌60萬、優勝10萬；指導教師分別是30萬及10萬，今年2位國手榮獲佳績，將頒發百萬元獎勵金慰勞辛苦的選手及指導老師。

教育局表示，新北市重視技職教育，首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，補助學校部分培訓鐘點費、材料費、交通費、出國研習等資源，更全國唯一首創加碼獎勵金激勵孩子及指導教師。

今年競賽行動應用開發職種銀牌為全國最年輕、唯一技高在校生國手的新北高工資訊科二年級葉家均，年僅17歲，同時也是第51屆全國技能競賽「行動應用開發職類」金牌及「商務軟體設計職類」銀牌的得主。

葉家均表示，比賽這幾天真的很消耗腦力跟體力，賽中要不斷思考、手不能停下來，經過了九個月多訓練，在比完賽後整個壓力都釋放，謝謝老師陳錫齡指導、培訓當上國手及競賽前後的協助，更謝謝在競賽期間裁判長積極安排模擬賽及師資等相關資源提升實戰經驗、翻譯的協助及家人的支持，才能拿下好成績。

網頁技術職種獲得優勝為新北高工資訊科畢業的仇胤年國手，目前就讀國立臺灣科技大學，先前由新北高工培訓獲得第50屆全國技能競賽「網頁技術」冠軍。他表示，網頁技術職種題目眾多，使用技術五花八門，很難短時間解題，但經歷近兩年培訓及團隊協助，才能在這次比賽中拿到好成績，感謝老師陳錫齡指導和學長姊這段時間的幫忙。

新北高工陳錫齡主任表示，新北高工成立全國唯一「新北資訊國手培育中心」，自2014年創科以來，資訊科已培育出代表國家參與國際及亞洲技能等相關競賽正備取技職國手共22人次，16位全國高級中等學校工業類科技藝競賽金手獎、19位全國技能競賽決賽金牌，並且連三屆國際技能競賽皆有正取國手、連三屆畢業生榮獲教育部技職之光。