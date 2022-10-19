國家住宅及都市更新中心在嘉義市興建第2座社會住「友忠好室」今正式動土，圖為模擬圖。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國家住宅及都市更新中心在嘉義市興建第2座社會住「友忠好室」今正式動土。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國家住宅及都市更新中心在嘉義市興建第2座社會住「友忠好室」今正式動土，內政部次長花敬群、嘉義市長黃敏惠代表上香祈福。（呂妍庭攝）

國家住宅及都市更新中心在嘉義市興建第2座社會住「友忠好室」今正式動土，中央、地方等各界人士到場。（呂妍庭攝）

國家住宅及都市更新中心在嘉義市興建第2座社會住宅「友忠好室」今正式動土，規畫地上10層、地下2層共144戶，預計2025年12月完工，另位處東區的社宅「安寮好室」155戶，也規畫在今年12月底招標，內政部次長花敬群強調，既然地方反映有需求，會持續推動社宅，明年再來積極找適合地點蓋社宅。

住都中心副組長葉韋呈上午簡報時指出，嘉義市興辦社宅藍圖，中央規畫總目標500戶，今年已決標2處350戶，分別為今動土的友忠好室和日前動土的博愛安居，另計畫興建150戶的安寮好室，預計12月底招標，至於友忠好室原為國有財產署土地，位於蛋黃區，和大潤發對面的博愛安居相當近，統包工程費達7億700萬元，房型規畫1房型63戶、2房型54戶和3房型27戶，社區設有托嬰中心、社區集會空間等。

今包括嘉義市長黃敏惠、立委王美惠都當面建議，目前嘉市社宅規畫500戶還不夠，希望中央可以再多規畫。王美惠說，嘉義市有近26萬人，人口密度位居全台第2高，目前只規畫東、西區3處500戶社宅，要求內政部持續推動嘉市社宅用地評估作業。

黃敏惠則說，嘉義市周邊有10多個工業區等園區，嘉義市是雲嘉南地區的中心點，與周邊縣市緊密結合，更是扮演產業生活圈，以教育、醫療等生活機能優勢磁吸周圍生活人口，為配合社宅興建，市府除進行相關行政作業外，「友忠好室」確定選址基地後，市府就優先建設友忠路的汙水管線，提前開標。

花敬群說，為推動社宅和公辦都更，中央部會緊密合，也期待蓋社宅可以為地方帶來更多福氣，目前嘉義市已有3處社宅預定地，嘉義縣民雄鄉600戶規模社宅也已經開工，既然大家有期盼，明年再來規畫、盡量找基地。