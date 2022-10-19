現代人生活步調緊張，狼吞虎嚥的進食方式，可能是無法減重或常過敏的重要原因，營養師表示，咀嚼可以刺激大腦的飽食中樞，以避免吃進過量食物，此外，若未將食物咀嚼成小分子，人體腸黏膜會將之這些未充分消化的大分子視為外來物、過敏原，還會引發慢性發炎及過敏反應，因此建議建議一口飯都要咀嚼20下，即使是軟爛類食物，也應停留在口腔一段時間，以免因消化不良而引起脹氣問題。

營養師廖容綺在其臉書表示，咀嚼對人體影響有4個關鍵。首先，在消化部分，因消化道從口腔、食道、胃、肝臟、小腸等，需要團隊合作，首先口腔是第一棒，若未充分咀嚼、切割食物，後續的消化器官工作負擔大，「咀嚼會刺激唾液中澱粉酶的分泌，初步消化食物，」因此即便是液體或軟爛的食物，也應停留在口腔一段時間，若呼嚕呼嚕地吞下肚，很容易引起消化不良，進而引發脹氣。

第二則是可以預防過敏。她表示，因為未咀嚼時間太短，無法將食物咀嚼分解成小分子時，人體的腸黏膜要吸收營養十，會把這些未充分消化的大分子誤認為外來物質、視同過敏原，不但無法這些食物的營養素，還會引發慢性發炎及過敏問題。

第三是透過咀嚼才能產生飽足感。她表示，咀嚼可以刺激大腦的飽食中樞，飽食中樞發出訊號，讓人感到滿足感，能避免吃進過量食物，「建議一口20下並拉長用餐時間到20分鐘以上。」

最後則是有意識的咀嚼才能品嚐食物的味道，透過咀嚼，食物停在口腔的時間久，才能讓舌頭上的味蕾品嚐食物的滋味。