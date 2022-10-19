岡山位於北高雄S廊帶核心，高市府考慮行政中心應擴大服務效能，19日舉辦岡山區新行政中心招商座談會，開創全台首例跨區公辦都更，打造新行政中心同時活化舊商圈的雙引擎，吸引不少大型開發商及高雄在地建商參加，專家分析，未來新址可望打造成岡山版農16連結巨蛋商圈的商業核心。

高雄市副市長林欽榮(左)、大高雄不動產開發公會理事長洪光佐(右)積極推動公辦都更。

新址基地闢建岡山區綜合行政中心，進駐區公所、戶政事務所、地政事務所、消防分隊等。(高雄市都發局提供)

高雄市都發局19日舉辦「高雄市岡山區岡山段82-2 地號等10 筆土地及陽明段409地號等4筆土地都市更新事業公開徵求實施者案」招商座談會，由高雄市副市長林欽榮親自介紹，包括大高雄不動產開發公會理事長洪光佐、高雄市建築經營協會理事長呂萬卿，以及泰嘉開發、清景麟、隆大營建、聯上實業、欣巴巴、興富發、一功營造等潛在投資者參與，全案預計2023年初正式公告招商。

林欽榮表示，既有的岡山行政中心位處岡山商業發展密集區域，各機關建物多已服務逾40年，建物老舊、腹地狹窄且停車不便，市府盤點北高雄S型產業廊帶及地區發展，考量岡山作為產業發展軸帶的核心城鎮，行政中心應擴大服務效能並展現後疫情時代空間格局，將現有行政機關搬遷至機15用地重建岡山新行政中心，藉此新建行政大樓提升服務效能，並將舊址透過公辦都更重建、活絡岡山商業機能。

林欽榮指出，本案為全國首例，採公辦都更雙引擎連動，藉由新、舊基地併採公辦都市更新方式同時開發2街區。行政中心舊址部分將配合留在原址的岡山醫院，以街角廣場及退縮人行道，更新後將以TOD（大眾運輸導向開發）串聯岡山商業街區、醫療社區與車站周邊開發區域，配合鄰近2024年即將通車的捷運RK1站約800米，提供社區舒適人行空間並延伸老街商業機能。

另一方面，將在筧橋西側的新址基地闢建岡山區綜合行政中心，未來將由區公所、戶政事務所、地政事務所、消防分隊、警察分局及清潔隊等機關單位進駐，提供綜合行政服務。

林欽榮強調，本案提供相當多元的公辦都更誘因，包含本案的公辦都更投資共負比絕對專業合理、責請都發局搭配「高雄都更168專案」加速審議、各機關預計機15新行政中心取得使用執照並點交後6個月內完成搬遷、航高放寬達94.44米得使容積充分運用，且高市府原則不分配舊址房地，提供最大開發彈性等6大招商開發誘因。

洪光佐分析，岡山87期土地標售價單坪已達72.82萬元，舊基地位於岡山蛋黃區，基地面積達10043平方公尺(約3038坪)，為市中心難得的完整大基地，可說是取得素地千載難逢的機會，加上位於S廊帶上，可藉由捷運紅線串聯南科高雄園區、橋科、楠梓產業園區、楠梓加工出口區等就業人口，未來住宅房價單坪35萬元是地板價。

至於新基地，深耕岡山的壹起飛建設執行長蔡宗叡表示，都更範圍緊鄰岡山版農十六87期重劃區和捷運站以及樂購商場，形成岡山全新的商業核心，將集結行政辦公，商業，住宅，交通的便利，將成為岡山版農十六加巨蛋商圈的型態，十分看好未來發展。