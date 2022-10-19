全球電源與能源管理廠台達電(2308)首度大規模展示可涵蓋低碳電網、低碳廠辦、低碳交通、低碳住宅四大範疇的DeltaGrid能源管理平台，台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達耕耘光充儲十餘年，經過3年整合AIoT、電力能源、自動控制團隊打造的DeltaGrid能源管理平台，為電業、社區、充電站與工商廠辦提供低碳轉型解方。

台達於10月19到21日Energy Taiwan 2022台灣國際智慧能源週中，以「Dr. Energy 能源管理專家－邁向淨零 與你同行」為主軸，首度大規模展示可涵蓋低碳電網、低碳廠辦、低碳交通、低碳住宅四大範疇的DeltaGrid能源管理平台；此次展覽中，台達展位分為低碳電網、低碳廠辦、低碳交通、低碳住宅四大展區，針對不同範疇提出包含農/漁電共生光電站、AFC輔助服務、光儲結合、商辦/社區充電全區規劃、工廠碳排放追蹤、馬達節能與能源回收等解決方案，將太陽能變流器(PV Inverter)、MW級功率調節系統(Power Conditioning System, PCS)、專為工商廠辦設計的一體式儲能系統、中壓變頻器、能源回收系統、350kW電動車直流快速充電樁…等傑出產品，應用於各種不同情境，並整合於DeltaGridR能源管理平台上。透過AI智慧調控與數位化服務，最大化能源使用效率與設備可用度，實現低碳轉型目標或營運效益。

張建中表示，DeltaGrid整合太陽能、儲能、電動車充電樁與節能軟硬體產品，提出包含高效創能、穩定電力供應、碳排放追蹤、RE100太陽能餘電調度、社區與充電站能源管理、工廠節能等低碳轉型應用；DeltaGrid是全台首套以系統層級通過IEC 62443-3-3資安認證的解決方案，強化設備整合介面，能充分保障能源系統安全。

張建中指出，台達能源基礎設施產品皆為在地生產，技術自主並提供在地整合測試與廠驗，備品準備亦無後顧之憂；在系統運維方面，除了DeltaGrid的AI預防診斷與數位化服務，今年8月台達也啟用24小時運維戰情室，配置全天候輪值監控的原廠技術團隊，為客戶遠端監控系統運行狀態，讓售後服務零時差，更有效地協助客戶優化營運效益。

此次展覽也將展出台達能源基礎設施年度新品，包含專為土地受限的工商廠辦設計的一體式儲能系統、唯一台灣製造的MW級PCS及350kW直流快速充電樁、DeltaGrid EVM充電管理系統等，其中MW級功率調節系統(PCS)是唯一台灣製造，執行交直流雙向電能轉換，並肩負控制電力進出電池系統；台達PCS功率最高達4.15MW，可整合1500V高壓電池系統，是市場主流廠牌中唯一針對海島型氣候特性、採用水冷系統設計的PCS。除了在地生產，也提供業主在地廠驗與原廠零時差服務。

截至今年9月底，電力交易平台調頻備轉已上線容量中，約有42%儲能系統採用台達PCS所建置，預估到2022年第四季將突破50%的市占率。

此外，在High Power Charger 350kW直流快速充電樁方面，領先業界的540A電流實現350kW快速充電能力，10分鐘即可補充約250 - 300公里的行駛里程，並具備大螢幕及直覺化介面設計，讓使用者第一次操作就能輕鬆上手；採用創新電源技術達到96%能源轉換效率，縮小安裝占地面積、降低安裝成本，為快充站營運商優化營運效益。