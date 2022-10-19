數位行銷和WEB 3.0興起對行銷市場所造成的改變在疫情的催化下變得更加快速。要如何順勢而為，將危機化成轉機，是每家企業必修的課題。本次金手指獎Click Awards執委會邀請到LINE及微博，即將在10月25日線上為我們分享，以《數位創意新趨勢-數位平台智慧整合方案》為題讓大家更了解如何利用現有平台為客戶做更好的佈局規劃與運用。

本場論壇邀請到大亞創業投資公司執行合夥人張志弘擔任主持人、金手指奬咨詢委員會主席吳孝明、LINE台灣企業解決方案事業部品牌營銷總監鄧傑方、微博商業市場總監高新媛一起線上跟大家分享實用的科技應用與精彩案例。鄧傑方將以「從通訊平台到智慧生活入口」為題，分享如何透過LINE官方帳號去行銷各階段的目標族群，讓企業能夠深度經營顧客關係。高新媛將以「見微知著，激活新增長」為題，帶大家了解在全球經濟形式下的廣告市場進入低位波動和壓力上行階段, 主流平台用戶搶奪激烈，透過分享成功案例，讓品牌主了解如何搶奪用戶心智，打造長效經營的「品牌力」。今年度的第一階段評審也已經結束，資深廣告創意人吳孝明將會帶大家從金手指獎的案例來看今年度的整體數位新趨勢。

今年金手指獎及時報金像獎第一階段評審已經於10月16日結束，第二階段複決審及全球總決審會於10月22日至10月29日進行，眾所期待的獲奬作品即將在11月4日的頒奬典禮中揭曉，現場將邀請入圍以上公司及各界菁英一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！相關活動時程可上官網查詢。（資料來源／金手指奬執委會）

論壇資訊：日期為10月25日，時間是下午2:00-4:30，形式採線上論壇。 (免費報名，會議前提供VooV會議連結)