苗栗地檢署日前接獲查賄情資，指揮警調等單位鎖定王姓男子等人，涉嫌以500元代價向12名民眾買票，言明要支持第5選區某縣議員候選人，檢警調經蒐證齊全，日前持搜索票搜索王某等人住所，並約談王某4人以及涉嫌收賄12名民眾到案，查扣9500元賄款，訊後，諭令王某及鄧某2人以5萬元交保，其餘人員請回。

苗栗地檢署日前接獲檢舉賄選情資，經指派檢察官石東超指揮新竹市警局刑大、苗栗縣警局頭份分局及苗栗縣調站等，查辦王姓男子等4人涉嫌以每票500元，言明支持第五選區某縣議員候選人。經向苗栗地院聲請搜索票獲准後，專案小組於18日發動搜索，並傳喚涉案的王姓男子等4人、以及涉嫌收受賄賂的選民12人到案說明。經檢方訊問釐清案情後，除查扣賄賂款項9500元現金外，王並諭令王姓及鄧姓男子2人，因涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，分別諭知5萬元交保候傳，其餘涉案人則均請回。