有的女生眼光很高，對另一半的要求也多，要讓她們看上眼可不簡單，《摘星工廠》運勢專欄指出處女女、天秤女、摩羯女沒那麼容易追到手，對伴侶要求頗高，需要通過她們重重考驗，才有機會一親芳澤。

▍處女女

處女女要求多，吹毛求疵的個性在擇偶這件事上不可能去降低要求，只有內在、外在都符合要求的男生，才有可能成為男朋友，接下來還得經過重重的考驗，如果不符合心中的標準，就只有被淘汰的份，這時寧願單身，也不要隨邊挑一個不愛的人。

▍天秤女

天秤女的審美觀強烈，對完美有著較高的要求，在擇偶這件事上也是如此，一般條件的男生，她們都不會看一眼，要的是出雙入對，郎才女貌，合拍的追求者，天秤女才會考慮，如果打算追求天秤女，可要做好心理準備，雖然對人客氣，可是不好追求。

▍摩羯女

摩羯女的自我要求非常高，對伴侶的條件也是如此看待，就是希望能找到條件合拍，有企圖心，能一起攜手打拚的男朋友，不會因為對愛情的渴望而隨便找一個男生交往，所以要把摩羯女追到手，需要有強大的耐心和毅力，才有機會打動他們的心。