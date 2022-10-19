全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML)指出，評估並遵守新的美國高階半導體設備出口管制法規，據初步評估，新的限制並不影響 ASML 從荷蘭出口微影設備，對 ASML 2023 年整體出貨計劃的直接影響預計也有限。

ASML今日並發佈2022年第三季財報，銷售淨額 (net sales)為58億歐元，淨收入(net income) 17億歐元，毛利率(gross margin)為51.8％，第三季度訂單金額再創新高，來到 89 億歐元。

ASML總裁暨執行長溫彼得(Peter Wennink)表示，ASML第三季銷售淨額 58 億歐元，毛利率 51.8％，高出先前的財務預測。由於通貨膨脹、消費者信心、經濟衰退風險等全球總體經濟的隱憂，造成市場存在不確定性，ASML開始觀察到各市場出現不同的需求動能，但對ASML設備的整體需求依舊強勁，第三季的訂單也因此再創新高，來到 89 億歐元，其中 38 億歐元為EUV設備，包含高數值孔徑設備在內。

ASML同時公布2022年第四季財測，預估銷售淨額約61億到66億歐元，毛利率約49％，以第四季財務預測的中間值估計，預估全年營收為211 億歐元。此外，2022 年因快速出貨而導致收入延遲認列至2023年的營收預計約22 億歐元。

ASML預估第四季銷售淨額介於 61-66億歐元之間，毛利率約為 49％。研發成本預計約為 8.8 億歐元，銷售與管理費用（SG＆A）約為 2.65 億歐元。預估全年營收約為 211 億歐元，毛利率接近 50％。」

根據2021-2023年的股票回購計劃，ASML在第二季回購了價值約10億歐元的股份。將於2022年11月11日舉行股東日（Investor Day），屆時將發表長期業務規劃，包括新的股票回購計劃。11月14日，ASML將配發期中股息，每股普通股配發1.37歐元。

此外，ASML也於今天宣布，其監事會將有意任命 Wayne Allan 為董事會成員，擔任執行副總裁兼策略採購長，將提交2023年4月26日股東大會通過。