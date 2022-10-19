雲林縣二崙鄉心理衛生中心揭牌，象徵雲林心衛中心正式運作。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為響應2022年世界心理健康日倡議主題「讓全民心理健康福址成為全球優先」，19日在二崙鄉衛生所舉行「心理健康月記者會暨二崙鄉社區心理衛生中心」揭牌儀式，象徵雲林布建的心衛中心正式運作，未來將由心衛中心的專業人員結合網絡資源，成為民眾心海航行的夥伴。

雲林縣長張麗善表示，心理健康與身體健康一樣重要，雲林縣精神醫療資源較為缺乏，為提供民眾可近性的心理支持服務，除了在20鄉鎮市衛生所設置免費心理諮商服務駐點外，也分別在斗六市、二崙鄉、東勢鄉布建社區心理衛生中心，由專業人員進駐提供社區精神病人外展照護、自殺通報個案關懷訪視、心理諮商等服務。

衛福部心理健康司長諶立中說，社區心衛中心依據「中央強化社會安全網第2期計畫」布建，是國家政策非常重要的一環，近年來疫情影響民眾生活甚鉅，心衛中心就像心理衛生所，協助民眾就近獲得心理健康資源，也協助精神病友們回歸社區、維持醫療連續性、提供家庭支持等照顧服務。

縣衛生局長曾春美提醒民眾，生理健康監測需要量體溫，心理健康也可以善用心情溫度計APP，即時測量親友與自己的心情，視需要尋求心衛中心協助。民眾如果有情緒困擾時，可善用衛生福利部24小時免費安心專線1925（依舊愛我），或洽本縣20鄉鎮市衛生所預約心理諮商服務。

曾春美指出，衛生局9月在線上辦理「喀擦！鏡頭下的疫瞬間」活動，收集民眾在疫情期間的溫馨互動、家庭生活、醫護工作照片，期待能在備感壓迫的防疫生活中，提醒大家注意那瞬間幸福的生活點滴與回憶，放大正向心理的防疫量能。