台茶21號有4件進入總決賽，開獎發現全出自同一茶農楊龍環家族、湧香製茶師之手。楊靜茹攝

莊記茶業莊世發以台茶18號奪特等獎。楊靜茹攝

大葉種紅茶由紅玉明珠因茶湯滋味濃郁脫穎而出，奪得特等獎。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台茶21號特等獎及頭等獎，全產自長寮尾茶區，湧香製茶師代表茶農楊龍環領紅榜。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭紅茶受到病蟲害、氣候等因素影響減，茶農繳交評鑑茶樣共691件較去年少，不過品質佳，4大紅茶品種評鑑淘汰率僅38％至56％，茶農莊世發、王順忠、楊龍環、郭瀚元，分別獲獲台茶18號（紅玉）、大葉種、台茶21號及台灣山茶特等獎，22日將在日月潭向山遊客中心舉行頒獎典禮及農特產品展售會。

南投魚池鄉公所、魚池鄉農會為了推廣紅茶，日前舉辦「2022日月潭紅茶評鑑」，由茶改場研究員黃正宗、副研究員林儒宏及飮食生活作家葉怡蘭等人組評審團，對台茶18號（紅玉）、大葉種、台茶21號及台灣山茶4大紅茶品種進行品評，選出個茶種特等獎、頭等獎、金質獎及優等獎。

魚池鄉農會理事長劉啟行表示，以往紅茶評鑑淘汰率約6成，今年紅茶產量減少三成，評鑑茶樣691件，較往年少一成五，不過淘汰率38％至56％競爭激烈，台茶18號（紅玉）組由莊記茶業莊世發奪特等獎，大葉種組是紅玉明珠王順忠、台茶21號（紅韻）組湧香製茶楊龍環、台灣山茶東邦紅茶郭瀚元獲冠軍，22日在日月潭向山遊客中心舉行頒獎。

評審團指出，今年台茶21號的品質很穩定，柑橘類柚花香氣明顯，最後4件進入總決賽難分軒輊，認為茶農楊龍環的茶湯濃郁平衡、滋味甘醇甜香勝出，奪得特等獎，其餘楊采樺、游博森的3件頭等獎，沒想到全出自長寮尾同一茶農、湧香製茶師之手。

日月潭紅茶評鑑常勝軍「莊記茶業」，2017年首度集滿四大類紅茶的冠軍， 2020年已集滿3次大滿貫，2022年創辦人莊世發再度以台茶18號奪茶王，其女兒莊念慈獲頭等一；另大葉種由王順忠因茶湯滋味濃郁脫穎而出，莊記茶業董品宏、許聖群因茶香氣略遜一籌，與特等獎失之交臂，仍是不可多得的好茶。

魚池鄉長劉啟帆指出，「日月潭紅茶文化季」今年擴大舉行「日月潭紅茶花火嘉年華」，22日、23日在日月潭向山舉行農特產品展售會，有紅茶、香菇、蘭花、咖啡及糕點等60家業者參展，22日舉辦紅茶評鑑頒獎，還有樂農學堂、揉茶體驗等活動。