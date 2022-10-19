十河局表示，六堵段基隆河堤雖然沖刷嚴重但並未受損，近日將進行回填覆土工程。（蔡適應辦公室提供／張志康基隆傳真）

十河局表示，六堵段基隆河堤雖然沖刷嚴重但並未受損，近日將進行回填覆土工程。（蔡適應辦公室提供／張志康基隆傳真）

受到日前尼莎颱風外圍環流帶來大雨影響，基隆市七堵區六堵段的基隆河河堤外，發生大規模的沖刷現象。立法委員蔡適應19日上午邀集水利署第十河川局及基隆市政府勘災。十河局表示，河堤沒有受損，待天氣穩定後，將進行修繕工程。

蔡適應表示，六堵段河堤發生大規模沖刷後，附近的華納社區主委馬上通知他，因此他邀集水利署十河局、基隆市政府、七堵區公所、六堵里長廖國勳、市議員候選人林坤明、曾怡芳等人，進行會勘。

十河局局長陳健豐表示，六堵的河堤相當堅固，基隆河不會潰堤。關於河堤外圍覆土遭基隆河沖刷，目前初估約損失900立方公尺左右。接下來將利用基隆河淤積的砂石回填，避免砂石車進出，影響到附近的問題。

蔡適應指出，根據第十河川局說明，由於目前天氣仍不穩定，且土壤含水量仍高，因此暫時先用大型帆布覆蓋遭沖刷的部分，避免沖刷面積擴大。待雨勢變小、水位稍降後，十河局才會進行回填堤外覆土的工程施作。且十河局將在回填的覆土中拌入低磅數的混擬土，來加固堤外覆土，請附近的民眾放心。

另外，蔡適應也向國軍救災表達感謝，蔡適應說到，這兩天七堵和暖暖都有災情傳出，軍方陪同勘災的人員，會透過和基隆市政府合作的方式，來加速災後復原的進程，目前東新街、暖暖街281巷、幸福華城的部分，軍方都已表示會來協助災後清理，軍方會支援到災後清運結束為止。