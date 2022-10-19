大眾集團樂活生技成功培育高經濟作物香檳茸，不只喚起國人重視飲食健康，更善盡企業責任扶植科技農業。醒吾科技大學培訓學生多元技能，結盟樂活生技搭上綠金熱潮，全國首創CSR結合USR，引進香檳茸室內培植工場栽種技術、研發創意料理擴展弱勢學生專業技能，未來將推廣至高中職，打造樂活香檳茸校園聚落，擴大邊際效應。

醒吾科大餐旅管理系創意飲調社研發特製「香檳茸紅茶炙燒奶蓋」，特有的香氣開啟想再喝一杯的期待。(醒吾科大提供)

醒吾科大師生將香檳茸基質搬入室內培植工場，菇類專家吳寬澤博士檢視現場狀況。(醒吾科大提供)

醒吾科大觀光餐旅學院師生專心聆聽，菇類專家吳寬澤博士的香檳茸栽植培育課程。(醒吾科大提供)

香檳茸（Shampingnon）與法國松露、日本松茸，並稱三大稀有珍寶菇蕈，由大眾集團董事長簡明仁取蘑菇法文命名，寓意「上帝的蘑菇」，既美味又具保健功效，是純淨天然高經濟農作物。樂活生技近年極力培育科技農夫，經醒吾科大前校長周燦德引薦，大眾教育基金會捐贈的香檳茸室內培植工場，於21日（週五）校慶舉行啟用典禮。

樂活生技公司實踐企業社會責任不遺餘力，今年與台積電慈善基金會合作推動偏鄉「技職培力計畫」，在雲林縣政府協助下，提供香檳茸室內培植工場栽種技術，包括凍貨櫃與62箱菌種，指導北港農工農場經營科學生栽種香檳茸，讓「希望工程」室內培植工場能延伸至偏鄉角落。

醒吾科大餐旅管理系陳國勝老師指導學生製作香檳茸蛋捲。(醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅管理系王聰明老師，加入香檳茸片熬製香檳茸XO醬及蔘峇醬。(醒吾科大提供)

醒吾科大校長陳義文表示，香檳茸是全球唯一台灣在地生產（MIT），大眾集團長年關注偏鄉弱勢族群，與醒吾科技大學從在地需求出發，透過技能教育與人文關懷解決區域問題理念相符，這次產學合作案將重點培訓弱勢學生，學會循環經濟智慧農業的培育繁殖技術，未來畢業後可以至大眾集團上班也可以自行創業。

「這是全國大學首創結合CSR（企業社會責任）與USR（大學社會責任），發揮產學合作案最大邊際效應。」陳義文充滿期待的說：「未來將力推CSR在地化，先推廣香檳茸室內培植工場栽種技術至鄰近高中職，進一步串聯生產行銷體系，從生產、行銷到銷售一條龍，打造樂活香檳茸校園聚落。」

醒吾科大餐旅管理系王聰明老師，特製香檳茸XO醬及蔘峇醬。(醒吾科大提供)

樂活生技生產事業部協理陳柏榕表示，很榮幸代表樂活生技公司，把智慧環控雲端連線的香檳茸栽種貨櫃，在醒吾科大就定位。完善的室內培植工場提供全熱交換器、智慧環控自主調節溫、溼度，不需要使用化學農藥，提供營養健康無毒有機香檳茸栽種，栽培使用過的堆肥，也可循環利用於其他農業栽培。

醒吾科大並邀請菇類專家吳寬澤博士傳授香檳茸栽培技術，包括菇類的基礎認識、栽培設施種類說明、採收週期、如何調整設定室內培植工場環控因子，及香檳茸太空包栽培作業流程。吳寬澤強調，除了設備及技術之外，栽植經驗也非常重要，如此才能成功培植優質且高產能的香檳茸。

香檳茸室內培植工場進駐後，醒吾科大除了配置培育繁殖的專業技術，同步進行香檳茸縮時攝影全紀錄、研發香檳茸創意料理，並規劃產品行銷，各科系師生總動員，不只發揮所學，更進一步學習其他專業領域技術，提升弱勢生自信心及擴展未來職涯發展方向。

餐旅管理系主任許燕斌更帶領師生研發香檳茸美食，包括創意花調社研發的「香檳茸紅茶炙燒奶」，特有香味會有再喝一杯的期待；王聰明老師特製的香檳茸XO醬與蔘峇醬，色香味俱全叫人垂涎三尺；陳國勝老師則研發香檳茸蛋捲，是絕佳的養生健康甜點。

陳義文校長表示，政府極力推動循環經濟智慧農業，這次計畫可以讓學生長智慧，不是只在自己的專業，而是在很多專業領域都可以聯想擴展，包括餐旅系、行銷系、資科系、時尚系及數位系共同合作，醒吾團隊研發的香檳茸美食，也將於10月21日創校57周年校慶當天記者會，讓現場賓客一飽口福。