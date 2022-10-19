萬聖節即將登場，新北電競基地萬聖變裝趴將在29日起舉行一系列活動，首日將以「2022萬聖節電競PARTY」，推出多種熱門電競遊戲體驗活動，為萬聖節揭開序幕，30日則會舉行「新北Cosplay親子電競趴」，邀請coser變裝成Minecraft角色，親子協力DIY製作頭盔、武器、面具，民眾若提前報名也將獲得驚喜彩蛋。

經發局長何怡明說，新北市近年積極推廣電競文化，市府2018年率全國地方政府之首，成立新北電競基地，持續用「場域建置」、「人才培育」、「活動推廣」，推廣電競正向文化，至今已培育超過2600人次的電競產業人才，民眾參與電競活動也達1415萬人次，國內指標性大型業餘賽事「2022亞洲電子競技公開賽」也在9月剛落幕，吸引超過5000名業餘玩家參與，超過500萬人次線上觀賽，市府也將延續暑期的亞洲電競公開賽，在秋末舉行電競萬聖節變裝秀，宣揚電競運動。

新北電競基地今年萬聖節也推出系列活動，「2022萬聖節電競PARTY」將提供JUST DANCE、任天堂大亂鬥、鐵拳、忍者等多種電競熱門遊戲體驗，還有攤位闖關集點活動，事前完成報名，並到場參與的前100名民眾，可額外獲得抽獎資格一次；

另外，「新北Cosplay親子電競趴」也會邀請專業Coser講師，以遊戲「Minecraft(做個創世神)」作為變裝主題，帶領親子完成環保變裝，事前報名的前50組（每組以1大1小為限）現場可獲參加禮，電競趴也有安排走秀活動，為了鼓勵民眾參與，也推出最具創意、視覺美感與整體效果獎，活動獎品價值超過1萬元，民眾可至新北電競基地臉書(網址：https://www.facebook.com/ntpcesportsbase)報名。

經發局指出，新北電競基地每年都會舉辦電競推廣活動，像是電競親子營、電競賽事暨嘉年華等活動，開辦各項電競產業課程、電子競賽活動，讓民眾了解電子競技，親自參與電競相關競賽和活動，也期盼更多人才加入電競圈和相關企業，提升電競產業整體商機。

經發局補充，基地是一處休閒娛樂的好去處，有對戰區、主播室、活動舞台區、課程區、活動區、導播室與攝影棚等場域，不只可以進行電競賽事、安排電競課程、賽事轉播等活動，市民及民間電競相關社團都可申請，使用專業的軟硬體設備，審核通過即可免費使用場地，詳情可至新北電競基地官方臉書查詢。