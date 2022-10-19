科技執法在台北市上路多年，台北市交通警察大隊今年1月於鄭州路、西寧北路口啟用首處「路口多功能科技執法設備」，月平均交通事故較過往下降3成，因此今年再予中央爭取和自籌經費，規畫於北市20處易肇事路口增設科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，預計年底前啟用執法。

北市警局透過資料庫大數據分析，篩選出20處易肇事路口，分別為市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口、大直街與北安路口、民權東路與建國北路口、市民大道與中山北路口、市民大道與建國南路口、市民大道二段與林森北路口、和平東路與基隆路口。

以及信義路與建國南路口、辛亥路三段與基隆路三段口、市民大道與敦化南路口、忠孝東路與基隆路口、信義路與基隆路口、中正路與延平北路口、大度路與立德路口、承德路與福國路口、和平西路與西園路口及辛亥路六段與木柵路一段口。

交通大隊表示，路口多功能科技執法設備將針對車輛不停讓行人、闖紅燈、轉彎未依規定行駛、跨越雙白線、違規停車、佔用機車停等區、汽車行駛機車道及機車行駛人行道等違規項目偵測取締。

交通大隊指出，該設備是採用AI運算辨識車種，自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，再由專責員警藉由後端管理平台從嚴審查，確認違規事實後製單舉發，除可減輕員警負擔、提升員警執勤安全外，並可避免執法爭議。

交大呼籲，科技執法能偵測車輛不停讓行人、闖紅燈、轉彎未依規定行駛等易肇事違規行為，目的是希望遏止違規、防制事故，呼籲駕駛人行經路口時減速慢行、隨時擺頭察看左右後方有無人車、並讓行穿線上的行人先行。