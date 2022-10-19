新城鄉青年住宅住戶遷入，周邊機關車位都停滿車輛。（王志偉攝）

花蓮縣新城鄉青年住宅完工1年，809住戶陸續入住，但只有370個車位，無法滿足所有住戶，現在周邊道路、機關車位已滿，縣議員邱光明提出3個縣有土地，盼能闢建停車場。縣府建設處長鄧子榆回應，這3塊地目是農牧用地，法規不符停車用，已與鄰近大漢技術學院洽談停車空間，但議員、住戶認為有段路程，還需溝通協商。

由縣府規劃興建的新城鄉809戶青年住宅，預計有2千多人入住，汽車停車位規劃370位，以「住宅」戶優先承購，每戶限購1車位、車位50萬元，住戶承購踴躍，不僅地下室車位秒殺賣光，就連戶外地上平面停車位48位也搶購一空，供不應求。入住1年多，周邊停車問題浮現。

議員邱光明說，住戶不是每戶都有買車，但有1戶就有2輛車，初估停車需求至少還要500個車位，現在住戶還沒住滿，周邊道路、附近鄉公所、代表會、農會停車位都已停滿車輛，停車問題浮現。

邱光明建議，在青年住宅對面、公所旁邊的大漢段456、457、458，3筆縣有土地，屬都市計畫農牧用地，是不是可以用來闢建停車位，規劃簡易鋪植水磚，可美化地方環境，有5、60個車位也好，暫解決停車問題。

建設處長鄧子榆說，這三個地目屬都市計畫內農業區，法規只能作農業相關使用，變更也必須經過都市計畫通盤檢討，提送農業主關機關變更等程序，短時間無法變更，縣府已協助住戶，協調大漢技術學院提場地租用停車，不過，議員與住戶認為距離住宅區有距離，所以還需要協調。

縣長徐榛蔚說，縣府在前兩年有提出消防分隊蓋在3筆地號其中之一，也提出想法，北埔消防隊跟戶政合署辦公規畫，縣府盤點新城鄉公所、代表會、圖書館，前面也都有相對的可以停車的空間，後來也跟大漢洽談加入停車，縣府會持續對青宅周邊有做土地盤點。

另外，青年住宅交屋，邱光明說，管委會陸續提出1千多個大小缺失，前幾天花蓮下大雨，出現漏水，配電盤裡出現積水，恐衍生漏電危險，希望縣府找廠商、管委會一起協商，也要派專業水電維修人員查看，讓住戶安心。