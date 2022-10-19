中共《二十大報告》出爐，在完善所得分配制度上，提出「規範收入分配秩序，規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入」等安排，對此引發各界聯想未來大陸是否會在共同富裕大旗下陸續發布所得重分配的相關政策，建議台商在大陸經營上需要更謹慎。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良觀察，共同富裕是大陸針對傳統共產主義可能造成的均貧，以及資本主義容易產生貧富不均等情形，規劃改進而產生的名詞。為達到共同富裕，研判後續在稅務、商業法令會有更多新規。起初很可能會從行政面指導作為引領風向為主，在沒有明確法規指引下，台商需有更高的政治敏銳度。

段士良更建議台商，在共同富裕大架構下，在經營企業牽涉等多項行為時，需要多點政治考量，以免踩到政治紅線，例如企業併購前應該多考量是否會造成不公平競爭；若身處民生物資供應鏈，漲價前應該先對市場做好溝通；稅務面應避免激進節稅甚至避稅規劃；注重員工福利、小心避免勞資糾紛，以及最好公司銷售策略能加入社會共好的觀點、以公益出發，避免奢侈形象

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，大陸目前綜合所得與經營所得均採累進稅率、最高到45％與35％；考量高所得者非勞動所得的占比經常較高，未來針對這些所得的立法動向值得關注。同時外籍個人（包括台港澳居民）從外企取得的股利所得暫免徵稅規定是否會重新檢討，也是值得注意的議題。