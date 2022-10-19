去年因疫情停辦的嘉義縣「太子文化季」23日周日傍晚強勢回歸，今縣府舉辦宣傳記者會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

DJ Gina及JKF女郎高萱將參與太子文化季演出。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

去年因疫情停辦的嘉義縣「太子文化季」23日周日強勢回歸，邁入第13年，再度回到朴子市舉辦，活動當下下午5點起在朴子藝術公園停車場熱鬧登場，不但有電音三太子大跳high歌，還有樂天啦啦隊林妲、嘻哈歌手潮州土狗等樂團，搭配25攤免費飲食攤，免餐券、免現金，只要站在攤位前就可以吃喝到飽，邀大家一起來感受年輕活力的宗教文化節慶。

成立至今已36年的「朴子太子會」將傳統廟會文化發揚光大，已舉辦10多年太子文化季，以往都在朴子市舉辦，也曾移師水上、六腳，今年再度回到朴子。

今縣府舉辦宣傳記者會，嘉義縣副議長兼朴子電音三太子發展協會理事長陳怡岳與嘉義縣長翁章梁公布精彩節目，包括樂天女孩琳妲、入圍第12屆金音創作獎「最佳嘻哈歌曲」饒舌歌手潮州土狗、JKF女郎高萱、網紅天團HQG、惡魔舞團、皇后舞團、雪克甜心等團體演出，現場更安排超跑車模展、DJ Gina電音派對，邀請鄉親一起參加年度宗教文化饗宴。

翁章梁表示，太子文化季由朴子太子會持續舉辦，已形成在地很強的文化特色，有別於地方傳統廟會，內容充滿創意、藝術性，又與在地鄉親連結性強烈，並形容太子是最活潑、調皮，也是最與大眾親近的神明，加上電音三太子的發揚更具有代表性，希望大家一起來太子文化季共襄盛舉。