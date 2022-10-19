新竹縣公寓大廈超過1千棟，縣議員連郁婷認為要避免發生類似高雄城中城大火憾事，縣府應訂定公寓大廈輔導管理自治條例，強制所有公寓大廈成立管委會，讓縣民居住環境更安全。連郁婷並送「政客誠實中2」的電影票，希望楊文科從政路上一直保持初心。

連郁婷說，高雄市城中城大火事件後，讓地方政府更加重視公寓大廈公安問題，高雄市、桃園市、新竹市等縣市推動公寓大廈輔導管理自治條例，並由管委會統一檢視建物公安、消防設備檢查和維護，縣政府針對大廈分期分區推動輔導計畫，並提供警報器、滅火器、住警器等消防設施補助，建議新竹縣訂定公寓大廈輔導管理自治條例，保障大樓居住安全。

楊文科表示，在城中城事件後，縣府立即對縣內老舊複合用途建築物輔導改善，同時補助設置住宅場所火災警報器，為加強保障縣民生命財產安全，未來將召集消防局、工務處等局處，研議管委會設置條例等事項。

消防局長孫福表示，縣內有3處老舊複合用途建築物場所，因管理權複雜未成立管委會，造成管理及維護上的困難，該局在8月前已完成輔導及改善消防安全設備缺失，同時每年提供5千個住警器，補助弱勢族群、高風險場所及狹小巷道設置住警器。

工務處長江良淵說，為保障住宅類建築物公共安全，縣府依規定要求16樓以上建築物公共安全申報，明年也將8樓到15樓納入建築物公安申報範圍，並對有危險疑慮的公寓大廈輔導成立管委會，持續對縣內危險及老舊建築物，提供結構安全性能評估、耐震能力與弱層補強需求給予補助。

連郁婷送上「政客誠實中2」的電影門票，期許楊文科要保持初心，誠實面對各項公共政策與民眾意見，讓新竹縣更美好。

楊文科則收下門票，表示縣府團隊在施政上一直以「民之所利而利之」的態度，推動適當的政策來利民，將會帶局處長一同去看電影。