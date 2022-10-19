北斗河濱公園位在東螺溪畔，上游有超過百間的畜牧業者，每天產生超過5500頓廢水排入東螺溪中，水質營養、味道濃郁，讓賞花的民眾「多了一味」。（吳建輝攝）

美人樹開花期約在9月～11月左右，北斗鎮「北斗河濱公園」每到開花期都吸引不少民眾前來賞花。（吳建輝攝）

計畫中包括「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，可望減少糞尿廢水產出，讓肥水回歸農田，創造循環經濟。（吳建輝攝）

北斗河濱公園自行車道兩旁有綿延1.5公里長的美人樹大道，不過緊鄰東螺溪水溝邊，常常會飄來陣陣惡臭，許多民眾敗興而歸，彰化縣政府成功爭取整治經費，「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」，其中子計畫7000多萬元將改善北斗河濱公園，完工後可望擺脫臭水溝惡名。

美人樹開花期約在9月～11月左右，北斗鎮「北斗河濱公園」每到開花期都吸引不少民眾前來賞花，不過因為北斗河濱公園位在東螺溪畔，上游有超過百間的畜牧業者，每天產生超過5500頓廢水排入東螺溪中，水質營養、味道濃郁，讓賞花的民眾「多了一味」。

彰化縣政府表示，今年縣府獲得經濟部核定補助「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」將分成6案進行，總核定金額達7億6545萬2000元，中央補助6.27億，地方自籌1.38億，東螺溪水環境改善計畫即刻啟動。

其中一個子計畫斥資7000多萬元，就是用來改善北斗河濱公園的「北斗渡船頭」景觀，未來河川整治完成，北斗河濱公園可望成為國內賞美人花熱門景點，更能夠擺脫臭水賞花點的惡名，可望為北斗帶來可觀的觀光效益。

被稱為彰化母親之河的東螺溪，是彰化唯一沒有水泥化的溪流，自然生態豐富，溪畔有數公里的台灣欒樹步道，還有超過50種的野鳥棲息，不過因為污水排放等問題，讓東螺溪產生惡臭，計畫中包括「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，可望減少糞尿廢水產出，讓肥水回歸農田，創造循環經濟。