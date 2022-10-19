國立故宮博物院19日於立法院進行預算案審查報告備詢，立委林奕華指故宮南院流於綜藝化，宣傳品上強調的皆是水舞秀、燈光秀、無人機秀，但教育推廣與觀眾服務預算卻減少3033萬，在核心業務上縮減至此，根本是為了未來能交接給文化部。

故宮院長吳密察表示，南院今年無論是入館參觀或入園參觀人數都較北院高，且故宮的核心業務仍在典藏，因此在藏品安全與策展規畫上仍維持規模，這部分的經費並未減少。

立委黃國書則認為無人機展演是藝術與科技結合的展現，尤其排出的「平安」二字是出自王羲之的《平安帖》，「怎麼會用綜藝化的燒錢活動這樣子的角度，來思考故宮這樣結合科技的呈現呢？」他進一步詢問若未來常態性演出，是否會排擠故宮其他預算？吳密察指出無人機展演使用的是新故宮計畫的預算，承諾絕對不會排擠故宮其他部分的業務經常性支出。

立委陳椒華則提出既然無人機展演至今花費了超過3000萬元的預算，是否成功吸引民眾入館？還是人潮仍只停留在園區而非真正入館參觀？吳密察回應無人機展演帶動人潮確實也反應在入館人數上，「購票比例有成長」。

在國門開放，外國觀光客可望來台之際，多位立委都關切故宮在連續幾年受疫情影響參觀者銳減的情況下，如何在此時吸引觀光客。立委陳秀寶指出，吳密察曾明言故宮1年合理的參觀人數應該是200萬人次，但112年的門票收入只編列140萬參觀人次，認為故宮在行銷推廣上過於保守。對此吳密察表示已積極與高鐵、台鐵、旅行業者、觀光局、外貿協會進行合作和推廣，將再滾動檢討成效。