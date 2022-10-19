台灣半導體產業協會（TSIA）今日舉辦2022年會，鈺創(5351)董事長盧超群會前受訪時認為，半導體產業景氣目前處於U型反轉結構的底部，目前看來至少會持續1年，明年產業景氣會較平緩，呼籲業者應盡快研發新產品，才能在接近反彈時掌握成長契機。

盧超群表示，半導體產業現在呈現U型的反轉結構，重點在於U型底部會多長。目前看來至少會持續1年左右，自第三季算起會是較平緩的時期。因此，認為明年產業景氣不會像今年前三季一樣快速下滑，會比較平緩。

盧超群呼籲，在這1年的U行反轉期，台灣廠商應趕快進行研發新產品，這樣才能帶動舊產品庫存去化，並成為一股新的力量，讓大家在U行反轉後又能生龍活虎。

盧超群預期半導體產業景氣低谷大約就是1年，雖然端看起始點怎麼算，但這並非當前重點。他認為，台灣半導體產業體質還不錯，在此時期要好好忍耐研發開發新產品，才能在市場接近反彈時找到成長契機。