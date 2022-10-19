張錫銘提行政訴訟也遭駁回 監所關注小組：遺憾

犯下多起擄人勒贖案的「惡龍」張錫銘，遭判無期徒刑定讞，在監服刑16年8個月，近5年申請假釋18次均遭駁回，他提起行政訴訟，狀告矯正署，台南地院19日駁回原告之訴。據了解，關押在台南監獄的張錫銘對宣判結果已有心理準備，表現平靜，沒太大情緒起伏。監所關注小組面對判決結果則表示，「很遺憾」。

曾為10大槍擊要犯的張錫銘，涉及殺人罪、擄人勒贖、殺人未遂等重大刑案，2005年落網後，被判處3個無期徒刑，合併執行無期徒刑，目前已在監獄服刑16年8個月，迄今申請假釋18次全遭駁回，自認受到不公平對待，提起行政訴訟。

台南地方法院行政庭長劉秀君指出，法官寫了滿滿30張判決內容，駁回訴訟，法官特別提到，張錫銘主張假釋審查會以其未與被害人和解，認定他犯後態度不佳，對他不公平，他也向假審會強調他無法改變這點。

台南地院表示，張主張在獄中不便與被害人聯繫，卻能在獄中透過友人代為向外界向媒體發聲，引起矚目，「無法對外聯絡」之說，讓人難以採信。尤其，他提報假釋以來，從未提出和解計畫書，也不討論如何賠償被害人、毀損警用巡邏車。

台南地院指出，法務部矯正署考量張錫銘犯行、犯後表現及再犯風險等3大面向，且張錫銘犯行情節非輕，犯後無任何和解計畫或賠償相關紀錄，犯後態度非佳，決議不予許可假釋，尚非無據。雖張錫銘提出獄中表現良好，台南地院也說，受刑人在監服刑期間，僅是得否陳報假釋的法定條件，未明定執行逾一定期間即應許可假釋。

監所關注小組面對判決結果透過聲明表示「遺憾」，指行政法院還是透過矯正署寬泛的行政裁量，否決掉受刑人生命的各種可能，恣意否決掉受刑人生命的各種可能，強調判決結果雖不盡人意，仍會陪張錫銘繼續走下去。

監所關注小組理事長陳惠敏說，從此案可清楚看到，所有判決爭點正好凸顯當前假釋制度的困境與危機，質疑假釋規範模糊不清，受刑人回歸社會標準不明，這些問題不會因為矯正署勝訴而解決，未來只會持續不斷發生與面臨挑戰。