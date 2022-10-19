屏東內埔鄉嘉應路一處民宅，17日傍晚驚傳駭人雙屍命案，警方接獲民眾報案指稱，在該民宅內發現一具白骨，警消獲報到場後，在3樓發現火光，待火勢撲滅後進入民宅驚見屋內各有一具白骨及焦屍。經查確認白骨為王姓屋主，現場焦屍為劉姓太太；對此，法醫高大成表示，該起案件需釐清男屋主死因，是不是用毒致死或者心肌梗塞而亡，不過從劉女的行徑推測可能深怕遭到警方調查因而引爆瓦斯輕生。

民眾欲點交內埔法拍屋，驚見焦屍與白骨。(警方提供)

回顧整起事件，內埔警分局17日晚間6時許接獲民眾報案指稱，內埔鄉嘉應路一處民宅發現一具白骨，報案人表示自己是該屋法拍得標主，日前到該處欲尋原屋主點交房屋，因見屋內燈亮、二樓窗戶未關，又大呼屋內均未獲回應，遂爬梯上二樓朝屋內查看，瞥見疑似白骨躺臥在屋內床上，這才嚇得報警。

警消人員當下欲破門進入，此時三樓室內又突竄火光，消防人員立即拉起水線灌救，待火勢撲滅後，進入屋內時發現二樓床上躺臥白骨一具，三樓亦發現焦屍一具。

檢方會同法醫驗屍後，確認白骨為王姓屋主，現場焦屍為劉姓太太。根據驗屍，王男死亡至少超過半年，上半身已化成白骨，研判劉姓妻子至少從死亡時就伴屍至今，但無法得知死亡原因，因此決定明天進行解剖。

據《三立新聞網》報導，高大成表示，死亡的人體要在室內成為一具白骨所需的時間比較長，所以應該只是「部分白骨」；至於女性「焦屍」的部分，由於現場沒有別人在，極有可能是引火自焚，但推測是否正確，待解剖後就會有答案。

高大成表示，這起案件最須釐清的是男姓屋主確切的死亡時間，由於遺體一部份已經變白骨，一般來說最少需要3個月的時間；當一具遺體引來蒼蠅產卵，孵化成蛆後啃食腐肉差不多需要3個月的時間，因此屋主的死亡時間至少超過3個月以上，且由於屋主在床上死亡，推敲死因可能是疾病死亡甚至是注射毒品過量致死，也或是女子發現丈夫注射毒品死亡後，一時間不曉得要不要報警，最後當新的屋主要入內察看發現遺體且驚動警方時，深怕被調查才輕生，要釐清案件真相還要從兩名死者身上有沒有毒品反應做起。

除此之外，高大成也表示，男性死者的死亡時間約在半年到一年間，但女子並未離開家，不過就這點來看，女子應該跟毒品沒有牽連，若真的要吸毒、用毒的話勢必要出門去買毒，至於為什麼自焚的原因，也推測是女子心虛深怕丈夫的死跟自己有關聯，才因此引火自焚，或是丈夫死亡後自己並未及時救援因此內疚輕生，案情並不複雜。

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