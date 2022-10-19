親民黨前立委黃義交日前不幸身亡，親民黨主席宋楚瑜感到十分震驚、難過與不捨，並指示親民黨協助後續喪葬事宜。黃義交家屬決定不設靈堂，選後再擇期辦追思禮拜；黃的家屬也表達想做一本生平紀念集，親民黨表示將全力協助。

黃義交家屬表示，考慮黃義交生前淡泊自得的性情，決定不設置靈堂，未來按其信仰，於選後擇期舉辦追思禮拜，讓懷念他的朋友們一起為他禱告祝福，主要的籌備工作將會有教會的弟兄姊妹幫忙。

黃義交家屬也表達想做一本黃義交生平紀念集，親民黨表示將會全力協助。親民黨表示，黃義交除了是宋楚瑜在省長任內的得力部屬之外，2000年親民黨創立時，黃義交全程參與，曾擔任親民黨立法院黨團幹事長等要職，期間展現了卓越的協調與專業能力，一直是黨內非常耀眼的政治人才。

親民黨指出，黃義交卸任立委之後，黃義交仍然不斷吸收新知，也常會提供國際新聞與評論給宋楚瑜參考。在政治這一條路，黃義交的認真與專業將會是個令人無法忘懷的典範。