海倫清桃和黃景裕遭控利用APP吸金詐騙，並被爆2人已婚，今下午2人召開記者會澄清，黃景裕拿出提告媒體證據表示，周刊的報導全是子虛烏有，「一大早收到這個訊息就去報案，對方說有跟我們買系統，跟我們買系統都是要簽合約的，我們都有開發票，重點是有開發票，如果要吸金誰要開發票？要吸金會簽合約？」

他也指稱周刊所PO出的照片，是他之前在越南替商業雜誌拍攝的照片，而這間APP公司是去年8月才開，「硬要扯我去吸金詐騙才買這些東西 （炫富），這時間點也對不上，而且真的有人告我的話，我也會接到警方調查 ，這些東西都是子虛烏有。」更怒嗆：「為什麼台灣媒體都不求證就亂報。」

而報導中也提到海倫清桃「在台非法打工」，對此她激動地說：「我來台灣20幾年了，拿到台灣身分證已經10幾年，怎麼會是非法打工？報導曝光後就有人來臉書謾罵叫我滾回越南，為什麼要這樣？」她表示已經把網友謾罵她的留言都截圖會提告。

2人究竟是不是夫妻關係？海倫清桃不願直接表明，激動地說：「不想要說別的事情，我現在工作都被說撈錢了，我還要談別的事嗎？我們就是來工作、生活，如果有好的事情就會跟媒體講，今天不想談任何私人的事情。」

而黃景裕則說：「報導如果怎麼寫就相信報導的話，那也很奇怪，那我看到那些富豪都叫爸爸，難道我就是他兒子嗎？不可能啊，如果真的像大家希望看到的結果，那OK嘛，等我們之後真的有這樣的關係、這樣的結果，我們一定跟大家公布。」