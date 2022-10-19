新竹客運34條公車路線目前是「代駛」到明年3月中旬，縣府交旅處長游志祥指與公總和新竹區監理所協商，初步取得「竹客原營運路線無替代路線不能停駛」的共識。（羅浚濱攝）

新竹客運行駛新竹地區34條公車路線原定9月11日停駛，經協調後「代駛」半年，縣議員蔡志環19日在總質詢指竹客若在明年3月11日停駛，將影響每天近萬的通學和通勤族，不管改為自駕或家人接送，恐將造成嚴重交通問題，縣府務必要未雨綢繆。

蔡志環提出竹客2019年平均每日載客人數18124人，疫情發生後2020年日載客數降為14301人，去年更減到9834人，搭竹客公車的主要是學生和通勤族。

蔡志環竹客若在明年3月11日停駛公車路線，將造成近萬通學和通勤族沒有大眾運具可搭乘的問題，居時可能會增加上萬輛汽機車，湧入原就壅塞的道路，衍生交通打結的問題很難想像。

交旅處長游志祥說，公路客運的主管機關是公路總局，縣府獲悉竹客無續營意願，4月中就函文公總明確表達縣民的交通服務不能中斷，經協調後竹客願「代駛」至明年3月中旬。

游志祥指依照公路法及汽車運輸業管理規則相關規定，「主管機關應不能讓路線營運服務中斷」，縣府積極與公路總局、新竹區監理所協商，初步取得「竹客原營運路線無替代路線不能停駛」的共識。

縣府並建議公路總局以專案計畫方式，對整體路網進行全面盤點檢討、整併及優化，盤點目前竹北市公所開的市民免費公車路線，或者鄉鎮公所有意願開幸福巴士或幸福小黃，由公總透過公路公共運輸服務升級計畫優先輔導核定路線，優化取代竹客的公車路線。

游志祥說，縣府目前開有6條快捷公車，有2條是到新竹科學園區，明年初高鐵新竹站到新竹火車站的快捷9號將上路，將開電動公車以密集班次，讓通學族和通勤族往返竹北市和新竹市，並會與竹北市民免公車、遠百專車結合協商規畫做接駁站。

游志祥指出，其餘路線也請立委林思銘和林為洲協助，建議公路總局在後續經費及人力協調有共識下，移撥縣府辦理委託營運，期能儘早擬定方案，讓縣民安心。