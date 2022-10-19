永豐金證券攜手永豐投顧，領先業界推出三合一全線上開戶，投資人一次完成台股證券戶、美股複委託以及永豐投顧會員，跨公司無斷點數位開戶，從小資存股到高資產客戶不只擁有永豐金證券數位金融服務，更可以獲得永豐投顧研究團隊產業與個股的深入分析，面對當前投資情勢。

永豐金證券表示，傳統投資顧問服務大多針對高資產客戶，隨著股市年輕投資人增加，加上存股策略普遍受認同，近期股市表現震盪更感受到一般投資人對專業分析的需求，永豐投顧過去長期服務國內外機構投資人，研究實力深入產業及公司廣受肯定，一般投資人現在只要完成三合一線上一次開戶，就可以在永豐投顧的官方網站閱讀研究報告，並且可以加入永豐投顧官方LINE，獲得每日3重點看台股的盤前快訊。

存股族該如何選擇標的、動態加碼或減碼？永豐投顧表示每月將透過殖利率、波動度及評價面三大指標，提供客戶熱門存股標的的基本面資訊及存股建議，並把一般人覺得枯燥但資訊豐富的研究報告，轉化為簡單易懂的圖文懶人包，更貼近投資人的需求，讓存股族的操作也可以很靈活。

針對交易型投資人，永豐投顧表示，提供客戶的配對交易策略，從兩大面向出發：一、相同產業但不同企業基本面強弱有別，二、事件觸發不同公司股價發生變動，讓投資人可以更有邏輯，依據加碼強勢股、減持弱勢股擴大獲利率，即使面對熊市也能擁有自己的股市生存指南。

永豐金證券表示，三合一全線上開戶服務納入永豐投顧會員資格的申請連結，為國內業界首創，也讓券商開戶流程走出差異化服務，投資人開立證券帳戶時，可以自由選擇是否需要享受投顧服務，藉此提供不同投資屬性的客戶量身打造的投顧服務；且永豐金證券與永豐投顧皆屬於特許行業，已在主管機關高度監理下，進行風險控管及設置相關防火牆，保護投資人權利。