為了不讓偏鄉孩童學習存在城鄉差距，義守大學推行「數位學伴」，培訓年輕學子成為大學伴，並將教研養分結合數位教材，傳送偏鄉地區，讓大學伴與小學伴一起學習，義大學子努力也展現成果，就讀醫學院護理學系的王依嫻，因而獲得教育部數位學伴計畫「傑出大學伴」殊榮。

身為教育先行者的義守大學推行「數位學伴」行之有年，秉持「用生命陪伴生命、用生活輔導生活」的精神，培訓年輕學子成為大學伴。

獲獎的王依嫻，個性熱心且樂於助人，她從大一開始就加入數位學伴計畫，擔任大學伴的角色，她表示，在擔任數位學伴過程中，讓她印象深刻的，就是伴讀期間有小學伴不喜歡數學，為了讓小朋友不排斥上數學課，她特別準備能提升孩童興趣的教材，像是她將小朋友喜歡的插圖融入教材中，以增加數學的親切感，沒想到奏效吸引了小朋友注意力，甚至很多小朋友都指定要她伴讀。

對於小朋友們的熱情回饋，王依嫻覺得這是最棒的收穫，也是她一直擔任數位學伴最大動力。她表示，在擔任大學伴期間，深深感受到用心聆聽小學伴的想法很重要，而且要有同理心與換位思考的能力，才能真正幫助小學伴將不喜歡的事物轉化為喜歡，並鼓勵他們勇於嘗試。

負責數位學伴計畫的老師溫武男說，數位學伴不只是單純的線上教學計畫，更需要持續關懷與陪伴每個學童，才能讓偏鄉學童獲得最大的學習效果，並且為偏鄉學童開啟更多元的學習領域，而義大學子從每次的陪伴經驗中，與小朋友們共同成長。

義大長期與高雄市偏鄉地區的國小建立良好互動關係，大學伴以「大手牽小手」的方式，藉數位學習融入課程後，讓城鄉差距造成教學資源的分配不均，獲得真正的翻轉。