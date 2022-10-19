指揮中心指揮官王必勝今天表示，莫德納及BNT的BA.5次世代雙價疫苗文件陸續繳交完畢，預計最快下周舉行緊急使用授權（EUA）審查，一旦通過後，就會儘速安排進貨時程。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新興變異株病毒持續在全球擴散，據中央流行疫情指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種6萬6592人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88%、追加劑接種率73.7%、第2次追加劑接種率13.6%。

指揮中心發言人莊人祥說明，據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種2906人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率42%、第2劑13.7%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種5萬7766人次。

接種疫苗是預防重症、死亡方法之一，國內有專家分析今年9月底之後，台灣多數民眾疫苗接種已超過5、6個月，對中重症保護力只剩下30%，王必勝表示，國內確實有許多民眾第3劑疫苗已施打近半年，所以才會開放18歲以上民眾接種次世代疫苗，現在每天平均5至6萬人接種，可加強保護力。